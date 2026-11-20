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In der Villa Buth in der Nähe von Aachen waren von 1941 bis 1942 jüdische Bürger aus der Region interniert. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude befindet sich im Besitz und auf dem Gelände eines Papierfabrikanten. Anfang des Jahres hatte die Stadt Jülich zunächst eine Abrissgenehmigung erteilt. Eine Bürgerinitiative setzte sich für den Erhalt des leerstehenden Gebäudes ein und wirbt dafür, daraus eine Gedenkstätte zu machen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.