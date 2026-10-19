Die Stimmberechtigten entscheiden, ob ein Prozess eingeleitet werden soll, der zu einem bindenden weiteren Referendum über eine Loslösung führt. Diese wird seit geraumer Zeit von einer Minderheit gefordert. In Umfragen sprach sich zuletzt eine große Mehrheit dagegen aus. Auch Albertas Premierministerin Smith, Kanadas Premierminister Carney sowie die beiden größten Parteien des Landes hatten sich immer wieder deutlich gegen eine Abspaltung ausgesprochen. Die Separatistenbewegung wird hingegen von US-Präsident Trump unterstützt.

Die kanadische Provinz Alberta mit rund fünf Millionen Einwohnern liegt im Westen des zweitgrößten Landes der Erde. Sie verfügt über große Öl- und Gasvorkommen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.