EU-Parlament

Autoabgase aus einem Auspuffrohr (dpa / Joker / Alexander Stein)

Ursprünglich war für Montag ein Votum im Verkehrsausschuss angesetzt. Dieses werde nun um mehrere Wochen verschoben, bestätigte die EVP-Fraktion dem Magazin "Spiegel". Die Parteien brauchten offenbar mehr Zeit, um einen Kompromiss zu finden, heißt es in dem Bericht. Der EVP-Fraktion, der auch CDU und CSU angehören, gehe der Vorschlag der EU-Kommission nicht weit genug. Diese hatte vor knapp einem Jahr empfohlen, vom Beschluss abzurücken, dass nach 2035 keine Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotor zugelassen werden dürfen. Nach dem Willen der Kommission sollen künftig nur noch 90 statt der ursprünglich vereinbarten 100 Prozent des ausgestoßenen CO2 im Vergleich zum Jahr 2021 eingespart werden.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.