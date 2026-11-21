Die Social-Media-App Tiktok (Archivbild) (IMAGO / imagebroker / Sk Mijanur Rahaman)

Ein solches Vorhaben sei absurd, sagte eine Sprecherin des Unternehmens der Katholischen Nachrichten-Agentur. Tiktok unterliege bereits jetzt den europäischen Rechtsvorschriften. Außerdem werde ignoriert, dass Tiktok 12 Milliarden Euro in ein Vorhaben mit umfassenden Datenschutzregeln investiere. Zu dem Projekt gehörten etwa Rechenzentren in Europa.

Deutschland und Österreich hatten angeregt, dass das Europageschäft von Tiktok in europäische Hände kommt. Medienstaatsminister Weimer und der österreichische Digitalstaatssekretär Pröll begründeten dies mit Problemen der Datensicherheit.

In den Vereinigten Staaten hat Tiktoks chinesischer Mutterkonzern Bytedance den Großteil seines Geschäfts verkauft. Der Schritt war von der Trump-Regierung erzwungen worden, da man den Abfluss von Daten nach China fürchtete.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.