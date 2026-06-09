Hafenstadt Tyrus

Israel greift weiter Ziele im Libanon an. (AFP / KAWANT HAJU)

In der Nähe der Küstenstadt Tyrus seien acht Menschen bei Luftangriffen getötet und 32 weitere verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Die israelische Armee rief die Bewohner auf, auch die christlichen Viertel in Tyrus zu verlassen. Viele Menschen hatten dort in den vergangenen Tagen Zuflucht gesucht, nachdem die restlichen Teile der Stadt bereits immer wieder unter Beschuss standen. Christen im Libanon stehen der Hisbollah zum Teil ablehnend gegenüber. Das israelische Militär wirft der Hisbollah vor, sich in den Vierteln vor Angriffen zu verstecken.

Israel und der Libanon hatten sich vergangene Woche auf einen neuen Plan zur Umsetzung einer bisher unwirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Hisbollah akzeptiert die Pläne nicht.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.