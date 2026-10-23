Neue Initiative
Acht Staaten setzen sich für freie Schifffahrt ein

Deutschland und sieben weitere Staaten setzen sich nach den Worten von Außenminister Wadephul gemeinsam für Lösungen im Iran-Konflikt und für eine freie Schifffahrt ein.

    Jean-Noël Barrot (l-r), Außenminister von Frankreich, Johann Wadephul (CDU), Außenminister, und Ed Miliband, Außenminister von Großbritannien, stehen während eines Treffen von Außenministern zusammen.
    Jean-Noël Barrot (l-r), Außenminister von Frankreich, Johann Wadephul (CDU), Außenminister, und Ed Miliband, Außenminister von Großbritannien, (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)
    Konkret geht es um den internationalen Warenverkehr in den strategisch wichtigen Meerengen der Straße von Hormus und Bab al-Mandab, aber auch um Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer. Das Treffen in Istanbul der Außenminister von Frankreich, Großbritannien, Italien, Ägypten, Pakistan, Saudi-Arabien, der Türkei und Deutschland war das erste in dieser Konstellation. Man habe sich entschlossen, alle diplomatischen Möglichkeiten zu nutzen und mit allen zu reden, sagte Bundesaußenminister Wadephul. Das nächste Treffen der Achter-Gruppe werde in Deutschland stattfinden. Alle seien seiner Einladung gefolgt.
    Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.