Neue Initiative

Jean-Noël Barrot (l-r), Außenminister von Frankreich, Johann Wadephul (CDU), Außenminister, und Ed Miliband, Außenminister von Großbritannien, (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Konkret geht es um den internationalen Warenverkehr in den strategisch wichtigen Meerengen der Straße von Hormus und Bab al-Mandab, aber auch um Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer. Das Treffen in Istanbul der Außenminister von Frankreich, Großbritannien, Italien, Ägypten, Pakistan, Saudi-Arabien, der Türkei und Deutschland war das erste in dieser Konstellation. Man habe sich entschlossen, alle diplomatischen Möglichkeiten zu nutzen und mit allen zu reden, sagte Bundesaußenminister Wadephul. Das nächste Treffen der Achter-Gruppe werde in Deutschland stattfinden. Alle seien seiner Einladung gefolgt.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.