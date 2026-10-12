Gewaltsame Demonstrationen

Die Proteste an den Schulen in Frankreich begannen Mitte September. (Archivbild) (Christophe Archambault / Afp)

Das teilte das Bildungsministerium in Paris mit. Ein Fall habe sich in Reims ereignet, wo Schulmitarbeiter mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden seien. Die Zahl der von Demonstranten blockierten Schulen ging nach Angaben des Ministeriums weiter zurück. In knapp 97 Prozent aller Oberschulen habe regulärer Unterricht stattfinden können.

Mehrere Gewerkschaften haben für morgen zu einem weiteren Aktionstag an den Schulen aufgerufen. Der Protest richtet sich unter anderem gegen Lehrermangel, große Klassen, lange Unterrichtszeiten und mangelhafte Ausstattung der Oberschulen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.