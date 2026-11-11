Gesundheitsministerium

Ältere Beschäftigte fehlen häufiger. (IMAGO / Bihlmayerfotografie / IMAGO)

Wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Linken hervorgeht, kamen Versicherte zwischen 60 und 65 Jahren im Jahr 2024 durchschnittlich auf 31,3 Arbeitsunfähigkeitstage. Über alle Altersgruppen waren Arbeitnehmer laut Statistischem Bundesamt zuletzt knapp 15 Arbeitstage pro Jahr krankgemeldet.

Die rentenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Vollath, sprach angesichts der Zahlen von einem deutlichen Warnsignal. Ältere Beschäftigte könnten nicht unendlich lange weiterarbeiten, sagte sie der "Rheinischen Post". Zugleich kritisierte sie die Rentenpläne der Koalition. Pläne einer weiteren Anhebung der Regelaltersgrenze gingen völlig an der Lebensrealität älterer Beschäftigter vorbei.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.