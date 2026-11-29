Damit wollen wir noch mehr inhaltliche Vertiefung anbieten und mehr Austausch mit dem Publikum. Statt einmal senden wir jetzt dreimal am Tag einen Hintergrund - jeweils in einer Länge von 30 Minuten. Ausgeweitet werden auch die Informationsstrecken am Morgen, am Mittag und am Abend, unter anderem mit mehr Recherchen unserer Fachredaktionen. Die Nachrichten zur vollen Stunde sind künftig tagsüber durchgängig zehn Minuten lang. Mehr Sendezeit gibt es auch für den Dialog mit den Hörerinnen und Hörern. Weitere Informationen zu den Neuerungen im Programm finden Sie unter mehr.deutschlandfunk.de.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.