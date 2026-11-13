Nahostkonflikt

Israelischer Luftangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Nichts rechtfertige die Zerstörung einer funktionierenden Klinik mit zahlreichen Patienten und Behandelnden wie dem Nasser-Krankenhaus, hieß es in einer Mitteilung der Organisation.

Nach Angaben der israelischen Armee galt der Angriff einem ranghohen Mitglied der Hamas. Das Krankenhaus habe der Terrororganisation als Kommandozentrale gedient. Außerdem habe sie auf einer der Etagen eine Verhör- und Folterstätte eingerichtet. Nach palästinensischen Angaben wurden mehrere Menschen getötet. Das Krankenhaus in Chan Junis gilt als eine der wenigen noch funktionierenden medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen.

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.