Äthiopien bittet die UNO um Hilfe (Archivbild). (Getty Images / iStockphoto / PeterHermesFurian)

In einem Brief des äthiopischen Außenministers an die Vereinten Nationen heißt es weiter, Äthiopien poche auf das Recht auf Selbstverteidigung.

Eritreische Soldaten sollen bis zu 60 Kilometer in den Norden des Landes vorgedrungen sein. Eritreas Führung äußerte sich bisher noch nicht zu dem Schreiben. Zuvor hatte sie Äthiopien vorgeworfen, kriegerische Handlungen rechtfertigen zu wollen.

Eritrea hat sich nach einem langen Unabhängigkeitskrieg 1993 von Äthiopien abgespalten. Durch die Abspaltung verlor Äthiopien den Zugang zum Roten Meer. Eritrea wirft dem Nachbarstaat vor, diesen mit militärischer Hilfe zurückerlangen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.