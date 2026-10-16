Nach monatelangen Kämpfen

Deren Aufgabe sei es, öffentliche Dienstleistungen anzubieten, für Sicherheit zu sorgen und die Rückkehr von Vertriebenen zu ermöglichen, erklärte ein Sprecher. Zudem sollten Regionalwahlen vorbereitet werden. Die bisherige Landesregierung Tigrays sei aufgelöst, hieß es.
Die Unruheregion Tigray wird von der Volksbefreiungsfront TPLF beherrscht. Im September erhob diese die Waffen gegen die äthiopischen Bundeskräfte. Zehntausende Menschen flohen vor den Kämpfen.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.