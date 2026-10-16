Nach monatelangen Kämpfen
Äthiopien setzt Übergangsregierung in konfliktreicher Region Tigray ein

Äthiopien hat nach monatelangen Kämpfen in der nördlichen Region Tigray eine Übergangsregierung in dem Verwaltungsbezirk eingesetzt.

    Auf einer Straße sind mehrere Personen in militärischer Kleidung und mit Waffen zu sehen.
    Tigray wird von der Volksbefreiungsfront TPLF - jetzt wurde eine Übergangsregierung eingesetzt. (AFP / -)
    Deren Aufgabe sei es, öffentliche Dienstleistungen anzubieten, für Sicherheit zu sorgen und die Rückkehr von Vertriebenen zu ermöglichen, erklärte ein Sprecher. Zudem sollten Regionalwahlen vorbereitet werden. Die bisherige Landesregierung Tigrays sei aufgelöst, hieß es.
    Die Unruheregion Tigray wird von der Volksbefreiungsfront TPLF beherrscht. Im September erhob diese die Waffen gegen die äthiopischen Bundeskräfte. Zehntausende Menschen flohen vor den Kämpfen.
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.