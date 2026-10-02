Sorge vor erneutem Krieg

Das Horn von Afrika: Äthiopien und Eritrea geraten erneut in Konflikt. (Getty Images / iStockphoto / PeterHermesFurian)

Die äthiopische Regierung schloss die Botschaft in dem Nachbarland. Sie wirft Eritrea vor, weiterhin die Rebellengruppe "Volksbefreiungsfront von Tigray" zu unterstützen. Das eritreische Außenministerium kündigte seinerseits den Abbruch aller diplomatischen Beziehungen zu Äthiopien an.

Eritrea hatte sich Anfang der 90er Jahre nach einem drei Jahrzehnte dauernden Krieg von Äthiopien abgespalten und für unabhängig erklärt. Das weit größere Äthiopien verlor dadurch den direkten Zugang zum Roten Meer. Von 1998 bis 2000 führten die beiden Länder am Horn von Afrika erneut Krieg. Rund 80.000 Menschen starben. 2018 schlossen beide Staaten ein Friedensabkommen.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.