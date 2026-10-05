Nach Angaben von Hilfsorganisationen

Das Horn von Afrika: Äthiopien und Eritrea geraten erneut in Konflikt. (Getty Images / iStockphoto / PeterHermesFurian)

Soldaten der Armee patrouillierten in den Straßen von Mekele und besetzten Schlüsselinstitutionen, berichteten Augenzeugen. Gestern waren Regierungstruppen ohne Widerstand in die Stadt einmarschiert. Die Kämpfer der Volksbefreiungsfront von Tigray hatten den Ort zuvor verlassen.

Die Kämpfe waren vor rund zwei Wochen wieder aufgeflammt. Die Rebellen begannen Angriffe auf die an Tigray angrenzenden Provinzen Amhara und Afar, wurden in den vergangenen Tagen aber von dort zurückgedrängt.

Schon im Jahr 2020 hatten Regierungstruppen Mekele eingenommen. Die Rebellen zogen sich damals zurück, eroberten die Stadt aber später wieder. Bei den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Milizen kamen von 2020 bis 2022 hunderttausende Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.