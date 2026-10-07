Keine Zwei-Drittel-Mehrheit

Der Landtag in Thüringen (Archivbild) (imago / Karina Hessland-Wissel)

Er erhielt nicht die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit der Abgeordneten. Fraktionschef Höcke hatte den Antrag mit dem Zerfall der BSW-Fraktion begründet, womit die CDU-geführte Landesregierung keine Legitimation mehr habe. Die AfD wollte mit der Auflösung des Parlaments eine Neuwahl ermöglichen.

Die Partei dringt bereits seit längerer Zeit auf den Sturz von Ministerpräsident Voigt, CDU, und forderte wiederholt eine Neuwahl. Bereits zweimal in diesem Jahr scheiterte die AfD im Landtag damit, Voigt durch ein Misstrauensvotum aus dem Amt zu drängen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.