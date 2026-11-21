AfD-Chef Chrupalla (Archivbild) (dpa / Celine Frohnapfel)

In einem Gespräch für einen Podcast der "Bild"-Zeitung sagte Chrupalla, neben vollziehbar Ausreisepflichtigen und ausländischen Straftätern sollen nach seiner Vorstellung auch Syrer, Afghanen und Ukrainer das Land verlassen, sobald ihre jeweiligen Schutzgründe entfallen.

Chrupalla begründete seine Forderung mit möglichen politischen Veränderungen in den Herkunftsländern. Sollte der Krieg in der Ukraine enden oder sich die Sicherheitslage in Syrien und Afghanistan so weit verbessern, dass kein Schutz mehr erforderlich sei, müssten die Menschen zurückkehren. "Und da reden wir von 2,6 Millionen".

Der AfD-Politiker Krah hatte vor überzogenen Erwartungen bei Abschiebungen gewarnt. Schon 200.000 Rückführungen wären nach seiner Einschätzung die größte Aktion dieser Art in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der AfD-Vorsitzende in Thüringen, Höcke, betonte hingegen, diese Zahl gehe nicht weit genug.

Kritik an Chrupalla-Äußerungen

Der Juraprofessor Thym von der Universität Konstanz hält Chrupallas Darstellung für irreführend. Der AfD-Vorsitzende erwecke den Eindruck, Millionen Ukrainer, Syrer und Afghanen könnten pauschal und kurzfristig abgeschoben werden. Das sei rechtlich nicht möglich. Vielmehr müsse jeder einzelne Schutzstatus überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.