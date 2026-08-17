Wahlkampf Sachsen-Anhalt

Alice Weidel (Thomas Frey / dpa )

Weidel sagte dem Portal "The Pioneer", der Verfassungsschutz gehöre in seiner jetzigen Form abgeschafft beziehungsweise grundlegend reformiert. Damit stellte sie sich hinter Äußerungen des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Siegmund. Weidel behauptete, der Verfassungsschutz werde zur Beobachtung und Unterdrückung der politischen Opposition eingesetzt.

Siegmund hatte im Podcast "Ungeskriptet" angekündigt, sich im Falle einer AfD-geführten Landesregierung ergebnisoffen mit der Zukunft des Landesverfassungsschutzes zu befassen. Der Podcast hatte zuletzt wegen eines Interviews mit dem AfD-Politiker Höcke für Diskussionen gesorgt.

Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt wird neben vier weiteren Landesverbänden vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Die Bundespartei wird als rechtsextremistischer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.