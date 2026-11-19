Es handelt sich um Landtagspräsident Rausch und den AfD-Innenpolitiker Büttner. Der Wahlvorschlag der AfD erhielt 44 Ja-Stimmen. Die absolute Mehrheit liegt bei 42 Stimmen. Die AfD verfügt im Magdeburger Landtag über 39 von 83 Sitzen.
In das vierköpfige Gremium wurden zudem der CDU-Abgeordnete Schulenburg und der BSW-Politiker Schulze gewählt.
Das Parlamentarische Kontrollgremium wird regelmäßig über die Arbeit und Erkenntnisse der Verfassungsschützer informiert. In Sachsen-Anhalt hat der Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.