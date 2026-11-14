Steinmeier-Nachfolge

Die AfD hat den früheren Fußball-Weltmeister Thomas Berthold als Kandidaten für die Wahl zum Bundespräsidenten nominiert. (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

In einem Posting auf X teilten die Parteichefs Weidel und Chrupalla mit, der 62-Jährige sei als "Weltmeister ohne Parteibuch" als Bundespräsident aller Deutschen bestens geeignet. Zudem sei er in der Pandemie gegen die - Zitat - "schädliche Corona-Politik" aufgestanden. Berthold bestritt 62 Länderspiele für die Nationalmannschaft und gewann mit ihr im Jahr 1990 den Weltmeistertitel.

Mayer (CSU): "Äußerst fragwürdige und krude Äußerungen" von Berthold während der Corona-Pandemie

Der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mayer, äußerte sich kritisch. Der CSU-Politiker sagte der Rheinischen Post, Berthold sei während der Corona-Pandemie mit, Zitat, "äußerst fragwürdigen und kruden Äußerungen aufgefallen" und der Querdenker-Szene zuzurechnen. Er sei "zweifelsohne ein herausragender und sehr erfolgreicher Profifußballer", aber "kein ernstzunehmender Kandidat für das höchste Amt im Staat".

Am 30. Januar bestimmt die Bundesversammlung die Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier. Als wahrscheinlich gilt die Wahl der Unionskandidatin Aigner. Die CSU-Politikerin wird auch von SPD und Grünen unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.