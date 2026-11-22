AfD NRW trifft sich zu Parteitag (Archivbild) (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Auf einem Parteitag in Mülheim an der Ruhr stimmen die Delegierten über das Wahlprogramm ab. Dabei geht es auch um den Machtkampf zwischen zwei zerstrittenen Lagern. Der AfD-Landesvorstand um Parteichef Vincentz hat einen Entwurf mit vergleichsweise gemäßigten Positionen vorgelegt. Das rechte Lager um den Bundestagsabgeordneten Helferich könnte versuchen, die Forderungen zu Integration und Abschiebungen deutlich zu verschärfen.

Gestern hatte die AfD in Schleswig-Holstein die Politikerin Baer zur Spitzenkandidatin für die bevorstehende Landtagswahl gewählt. In Thüringen wurden die AfD-Politiker Höcke und Möller als Landessprecher wiedergewählt. Höcke bekräftigte sein Ziel einer Alleinregierung in dem Bundesland.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.