Sachsen-Anhalt

Ulrich Siegmund (Jan Woitas / dpa)

Er verwies auf die Entscheidung der CDU-Fraktion, bei der Wahl nahezu geschlossen den Raum zu verlassen. Siegmund sagte der Zeitung "Magdeburger Volksstimme", er habe nicht erwartet, dass die Christdemokraten Geschäftsordnungstricks anwendeten und - Zitat - einfach wegliefen. Deshalb müsse er die Gemengelage neu bewerten und die Risiken abwägen.

Siegmund benötigt im ersten und möglicherweise zweiten Wahlgang in Magdeburg drei Stimmen anderer Parteien, um zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. In einer dritten Abstimmung würde eine einfache Mehrheit ausreichen. Bisher hatte der AfD-Politiker erklärt, nur für einen Wahlgang zur Verfügung zu stehen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.