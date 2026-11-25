Ulrich Siegmund (AfD) (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Bereits in der vergangenen Woche hatte Siegmund angekündigt, sich am 8. Dezember als Ministerpräsident zur Wahl zu stellen. Sollte er gewählt werden, wäre er der erste von der AfD gestellte Ministerpräsident. Es gilt allerdings als offen, ob er ausreichend Stimmen bekommen wird. Die AfD in Sachsen-Anhalt wird vom dortigen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

AfD-Politiker Siegmund braucht Stimmen anderer Parteien

Siegmund bräuchte im ersten oder im zweiten Wahlgang 42 Stimmen und damit drei Stimmen aus anderen Fraktionen. Scheitern die ersten beiden Wahlgänge, muss der Landtag innerhalb von 14 Tagen über ein vorzeitiges Ende der Wahlperiode abstimmen. Findet sich dafür eine Mehrheit, käme es zu Neuwahlen. Gibt es dafür keine Mehrheit, folgt unverzüglich ein dritter Wahlgang. Dann reicht eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum Ministerpräsidenten.

Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt: Proteste geplant

Für den Tag der geplanten Ministerpräsidentenwahl sind in Magdeburg Kundgebungen und Proteste angekündigt. Geplant seien am Morgen des 8. Dezember ein Demonstrationszug in der Innenstadt und eine Kundgebung vor dem Landtagsgebäude, sagte eine Sprecherin des Aktionsbündnisses "widersetzen" dem Evangelischen Pressedienst. Teilnehmer würden bundesweit mobilisiert und etwa aus Berlin und Hamburg mit Bussen anreisen. Zudem gebe es lokale Unterstützer wie das Bündnis „Solidarisches Magdeburg“ und weitere Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.