Stephan Bothe, stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Niedersachsen. (Archivbild) (Julian Stratenschulte)

Nach dem niedersächsischen Kommunalwahlgesetz prüfen zunächst die neu gewählten Vertretungen die Gültigkeit der Wahl. Gegen deren Entscheidung können die Betroffenen innerhalb eines Monats Klage beim Verwaltungsgericht einreichen. Bothe hatte bereits zuvor angekündigt, weiter gegen die Entscheidung vorgehen zu wollen.

Neben Bothe waren auch drei weitere AfD-Kandidaten für das Landrats- oder Bürgermeisteramt wegen Zweifeln an deren Verfassungstreue nicht zur Wahl zugelassen worden: In der Gemeinde Herzberg im Harz, in Wilhelmshaven und im Kreis Friesland.

Während die Einsprüche in Herzberg und Friesland ebenfalls scheiterten, vertagte der Wilhelmshavener Stadtrat gestern seine Entscheidung über den Vorsitzenden der örtlichen Ratsfraktion – auf unbestimmte Zeit. Grund waren Zweifel an der Neutralität einer als Sachverständige geladenen Rechtsanwältin: Die Juristin hatte bereits den Wahlausschuss beraten und die Verwaltung in dem Fall vor Gericht vertreten. Die Ratsmehrheit sah in ihr deshalb keine unabhängige, neutrale Gutachterin. Ein neuer Termin zur Abstimmung steht noch nicht fest.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.