Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (picture alliance / dpa / Matthias Bein)

Wie zuvor angekündigt legte die AfD-Fraktion nach eigenen Angaben einen Antrag für ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Voigt vor. Bereits im Februar war ein solcher Antrag des AfD-Fraktionschefs Höcke gescheitert. Anlass war bereits damals der Entzug von Voigts Doktortitel nach Plagiatsvorwürfen.

Wann der Landtag über den neuen Antrag abstimmt, ist noch offen. Laut der Landesverfassung kann der Thüringer Landtag dem Ministerpräsidenten nur dann das Misstrauen aussprechen, wenn gleichzeitig ein Nachfolger gewählt wird. Die AfD stellt mit 32 Abgeordneten die größte Fraktion. Für einen Erfolg benötigt sie jedoch mindestens 45 Stimmen. Die Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD verfügt über 44 Parlamentssitze. Ministerpräsident Voigt steht wegen der Plagiatsaffäre unter Druck. Zwei BSW-Landtagsabgeordnete haben angekündigt, ihn nicht länger zu unterstützen, wollen aber nicht gegen Anträge und Gesetze der Regierungskoalition stimmen.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.