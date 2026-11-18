Alexander Bojcan alias Kurt Krömer. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Es gebe keinen Anfangsverdacht für den Straftatbestand der Volksverhetzung, teilte ein Sprecher der Behörde mit. Krömers Aussagen fielen in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit. Der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Hohloch, der dem Bundesvorstand der Partei angehört, hatte Strafanzeige gestellt. Auslöser war ein Instagram-Beitrag Krömers. Darin machte dieser deutlich, dass er bei seiner Lesung im kommenden Jahr keine AfD-Wähler sehen wolle. Dabei sprach er von "geistig abgehängt", "stinken" und "Schweinegesichtern".

Hohloch spricht von "politischer Entscheidung"

Hohloch sprach von einer politischen Entscheidung. Die Staatsanwaltschaft Berlin ziehe Argumente heran, die bei anderen Bevölkerungsgruppen so nicht wirkten. Sie versuche, Alexander Bojcan, wie Krömer mit bürgerlichem Namen heißt, zu schützen. Hohloch erklärte weiter, er habe Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft eingelegt.

Die AfD Brandenburg wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das gilt auch für einzelne Landtagsabgeordnete.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.