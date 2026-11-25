Bundestag: Generaldebatte (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Bundeskanzler Merz werde als Kanzler der Insolvenz in die Geschichtsbücher eingehen. Chrupalla betonte, mit buchhalterischen Tricks und Sondervermögen ließen sich keine Reformen umsetzen. Statt hoher Verteidigungsausgaben seien Investitionen in Bildung und Infrastruktur nötig. Der von der Regierung vorgelegte Schuldenhaushalt müsse mit einer Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht verhindert werden, erklärte Chrupalla.

Bundeskanzler Merz räumte in seiner Erwiderung auf Chrupalla ein, dass die Aufstellung des Haushalts "keinen Schönheitspreis" verdient habe. Deutschland befinde sich aber geopolitisch, wirtschaftlich und demografisch in einer kritischen Lage. An den geplanten Reformen der sozialen Sicherungssysteme führe kein Weg vorbei. Merz betonte erneut die Notwendigkeit der Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Russland eskaliere an allen Fronten - und auch in Deutschland.

Der Haushalt für 2027 sieht Ausgaben in Höhe von insgesamt 560 Milliarden Euro vor. Dabei sind etwa 210 Milliarden Euro neue Schulden eingeplant.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.