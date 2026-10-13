Die Formel 1 wird wieder in Afrika stattfinden. (picture alliance / Sipa USA / Just Pictures)

Austragungsort wird den Angaben zufolge eine Rennstrecke in Bugesera, rund 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Kigali. Die Anlage entsteht nahe dem neuen internationalen Flughafen und soll sich nach Angaben der Organisatoren in die Landschaft einfügen. Das erste Rennen ist für die Zeit nach der Fertigstellung der Strecke vorgesehen.

Ruandas Präsident Kagame sprach von einem Meilenstein für den gesamten Kontinent und die afrikanischen Motorsportfans. Formel-1-Chef Domenicali erklärte, mit dem Rennen in Ruanda werde die Weltmeisterschaft künftig auf allen bewohnten Kontinenten ausgetragen.

Der letzte Formel-1-Lauf in Afrika fand 1993 auf dem Kurs von Kyalami in Südafrika statt.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.