Bundespräsidentinnenwahl

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) im Oktober 2023. (AFP / KERSTIN JOENSSON)

Die CSU-Politikerin, die als mögliche Nachfolge von Präsident Steinmeier gehandelt wird, sagte der "Zeit", sie fände es charmant, wenn man die Grünen mit ins Boot hole. Zuvor hatte sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Özdemir für eine gemeinsame Kandidatin von Union, SPD und Grünen ausgesprochen.

Kommende Woche beschäftigen sich die Führungsgremien der CDU mit dem Thema. Dann wird auch ein konkreter Vorschlag erwartet. Mehrere CDU-Landespolitiker äußerten bereits ihre Unterstützung für eine Nominierung Aigners. Unionsfraktionschef Frei bezeichnete sie als "hervorragende Personalie".

Die Wahl des neuen Staatsoberhaupts durch die Bundesversammlung findet am 30. Januar statt.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.