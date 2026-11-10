Kandidatur als Bundespräsidentin

Ilse Aigner, CSU (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Geplant sind Besuche in den Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD sowie bei den Grünen. SPD und Grüne hatten sich ebenfalls für Aigner ausgesprochen. Ein Termin bei der AfD-Fraktion sei nicht vorgesehen, teilte Aigners Stabschef Markuse mit. Er begründete dies mit einer Äußerung der AfD-Vizefraktionsvorsitzenden von Storch, die Aigners Nominierung als Armutszeugnis bezeichnet hatte. Auch bei den Linken wird sich Aigner voraussichtlich zunächst nicht vorstellen.

Bundeskanzler Merz erklärte, mit der CSU-Politikerin werde Deutschland ein Staatsoberhaupt gewinnen, das zusammenführe und Orientierung gebe. Aigner wäre die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze Deutschlands. Die Wahl findet am 30. Januar statt.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.