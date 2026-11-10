Kandidatur als Bundespräsidentin
Aigner stellt sich im Bundestag vor

Die Unionskandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, Aigner, stellt sich heute im Bundestag vor.

    Ilse Aigner steht zwischen zwei deutschen Flaggen in der CDU-Zentrale.
    Ilse Aigner, CSU (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)
    Geplant sind Besuche in den Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD sowie bei den Grünen. SPD und Grüne hatten sich ebenfalls für Aigner ausgesprochen. Ein Termin bei der AfD-Fraktion sei nicht vorgesehen, teilte Aigners Stabschef Markuse mit. Er begründete dies mit einer Äußerung der AfD-Vizefraktionsvorsitzenden von Storch, die Aigners Nominierung als Armutszeugnis bezeichnet hatte. Auch bei den Linken wird sich Aigner voraussichtlich zunächst nicht vorstellen.
    Bundeskanzler Merz erklärte, mit der CSU-Politikerin werde Deutschland ein Staatsoberhaupt gewinnen, das zusammenführe und Orientierung gebe. Aigner wäre die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze Deutschlands. Die Wahl findet am 30. Januar statt.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.