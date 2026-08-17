"Migra-Streik"

Wahlplakate zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt (Archivbild). (IMAGO / Agentur Matthias Wehnert / M. Gränzdörfer)

Sie planen, ihren Betrieb am Mittwoch, den 26. August, für mehrere Stunden zu schließen. Am selben Tag finde eine Kundgebung vor dem Landtag von Sachsen-Anhalt statt, wie der Landes-Flüchtlingsrat in einer Mitteilung schreibt. Unter anderem die Forderungen nach massenhaften Abschiebungen lösten bei vielen Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte Angst und Verunsicherung aus, hieß es. Die in Umfragen führende AfD wird dabei als Quelle dieser Forderungen nicht direkt genannt.

Die Partei fordert in ihrem Wahlprogramm, das Grundrecht auf Asyl abzuschaffen und eine Zitat - "Abschiebeoffensive". Sachsen-Anhalt brauche eine -Zitat- migrationspolitische Kehrtwende um 180 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.