Alexander Schweitzer (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, wird von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) im Bundestag vereidigt. (Michael Kappeler / dpa)

Der SPD-Politiker legte gegenüber Bundestagspräsidentin Klöckner seinen Amtseid ab. Er folgt auf die bisherige Arbeitsministerin Bas, die am Montag überraschend zurückgetreten war. Bundeskanzler Merz dankte Bas in seiner Regierungserklärung für ihr Engagement und wünschte ihr eine baldige Rückkehr als Abgeordnete.

Gestern hatte Schweitzer bereits von Bundespräsident Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten. Schweitzer war von 2024 bis '26 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Er ist derzeit einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.