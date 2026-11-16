Souveräner Auftakt in Turin: Alexander Zverev (picture alliance / AP Photo / Luca Bruno / Luca Bruno)

Zverev setzte sich nach 1:27 Stunden in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4 durch. Weitere Gruppengegner sind der Franzose Arthur Fils und der US-Amerikaner Ben Shelton, den Zverev zuletzt im Finale der US Open bezwingen konnte. Die ersten beiden der Gruppe erreichen das Halbfinale.

Die zweite Gruppe um Topfavorit Carlos Alcaraz startet am Montag in das Turnier. Beim Jahresabschluss der acht besten Spieler der Saison geht es um den inoffiziellen WM-Titel. Zverev hat das Turnier bereits zwei Mal gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.