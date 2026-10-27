Die spanische Fußballerin Alexia Putellas bei der Ballon-d'Or-Verleihung in London. (Kin Cheung / AP / dpa / Kin Cheung)

Putellas erhielt die Ehrung in London als beste Spielerin zum dritten Mal. Sie führte den FC Barcelona in der vergangenen Saison zum Gewinn der Champions League sowie zur spanischen Meisterschaft und zum Pokalsieg. Kane wurde als bester Spieler des Jahres geehrt. Der 33 Jahre alte Stürmer des FC Bayern München und Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist der erste Engländer seit 25 Jahren, der den Ballon d'Or gewonnen hat.

Über die Vergabe des Ballon d'Or entscheiden internationale Sportjournalistinnen und Sportjournalisten.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.