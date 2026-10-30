Schwierige Regierungsbildung

Wahlplakat-Kombi mit Israels Ministerpräsident Netanjahu und Oppositionskandidat Eisenkot (picture alliance / ZB / Matthias Tödt)

Wie die Wahlkommission am späten Abend mitteilte, verfehlten sowohl die Regierungskoalition von Ministerpräsident Netanjahu als auch das Oppositionslager von Herausforderer Eisenkot eine absolute Mehrheit. Demnach kommt Netanjahus Bündnis gemeinsam auf 53 Sitze, während Eisenkots Lager insgesamt 48 Abgeordnete auf sich vereint. Für eine Mehrheit in der Knesset sind 61 Mandate erforderlich. Mit 19 Stimmen könnte den arabischen Parteien eine Schlüsselrolle zukommen. Allerdings hatte sich Netanjahu strikt gegen eine Zusammenarbeit positioniert, und auch innerhalb der Opposition gibt es inhaltliche Vorbehalte.

Den Auftrag zur Regierungsbildung will Israels Präsident Herzog erst nach Konsultationen mit den Parteien erteilen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.