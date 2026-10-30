Gemeinsamer Appell

Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf verständigt, die Stromsteuer für alle zu senken. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Das Vorhaben sei unbürokratisch umsetzbar, wirke als spürbare Entlastung in der Breite und stärke zugleich das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Politik, erklärten unter anderem der Bundesverband Kooperierender Mittelstand, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sowie der Verbraucherzentrale Bundesverband. Niedrigere Stromkosten stärkten die Kaufkraft privater Haushalte und trügen zu besseren Rahmenbedingungen für Investitionen bei, heißt es in dem Appell.

Die Unionsparteien sprechen sich dafür aus, die Stromsteuer für alle zu senken. SPD-Finanzminister Klingbeil machte dagegen deutlich, dafür gebe es keinen Spielraum im Haushalt. Im Koalitionsvertrag hatten sich die Regierungsparteien darauf verständigt, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.