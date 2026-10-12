Tiefstwerte plus 11 bis minus 2 Grad. Am Tag im Westen bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Osten und Südosten länger sonnig. Temperaturen 14 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch nach Auflösung von Nebelfeldern wolkig mit heiteren Abschnitten. Südlich der Donau stark bewölkt und an den Alpen bis zum Nachmittag etwas Regen. 16 bis 21 Grad.
Am Mittwoch nach Auflösung von Nebelfeldern wolkig mit heiteren Abschnitten. Südlich der Donau stark bewölkt und an den Alpen bis zum Nachmittag etwas Regen. 16 bis 21 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.