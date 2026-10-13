Wetter
Am Dienstag im Westen Wolken und etwas Regen, im Osten freundlich

Das Wetter: In der Nacht häufig gering bewölkt oder klar, gebietswiese Nebel. Später im Westen Bewölkungszunahme, aber kaum Regen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Tiefstwerte plus 11 bis minus 2 Grad. Am Tag im Westen bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Osten und Südosten länger sonnig. Temperaturen 14 bis 19 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch nach Auflösung von Nebelfeldern wolkig mit heiteren Abschnitten. Südlich der Donau stark bewölkt und an den Alpen bis zum Nachmittag etwas Regen. 16 bis 21 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.