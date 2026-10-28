Die Vorhersage:
Nachts im Norden stark bewölkt mit etwas Regen. Sonst wolkig oder klar und gebeitsweise Nebel. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Am Tag Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten auch länger sonnig. Temperaturen 8 bis 16 Grad.
Nachts im Norden stark bewölkt mit etwas Regen. Sonst wolkig oder klar und gebeitsweise Nebel. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Am Tag Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten auch länger sonnig. Temperaturen 8 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag nach teils zögerlicher Nebelauflösung aufgelockert bewölkt. 8 bis 14 Grad.
Am Freitag nach teils zögerlicher Nebelauflösung aufgelockert bewölkt. 8 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.