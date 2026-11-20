Tagsüber im Norden und Nordosten Sonne und Wolken, an den Küsten einzelne Schauer, sonst trocken. Über der Mitte Wolken und teils kräftiger Regen, im Süden Schauer. 5 bis 13 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag meist wechselnd bewölkt. Im Verlauf von der Nordsee bis zum Erzgebirge vereinzelte Schauer, teils in höheren und mittleren Lagen als Schnee. 5 bis 11 Grad.
Am Samstag meist wechselnd bewölkt. Im Verlauf von der Nordsee bis zum Erzgebirge vereinzelte Schauer, teils in höheren und mittleren Lagen als Schnee. 5 bis 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.