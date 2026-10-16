Wetter
Am Freitag teils bewölkt, teils sonnig, im Westen etwas Regen

Das Wetter:

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    In der Nacht gering bewölkt oder klar, in der Mitte und im Süden gebietsweise Nebelbildung. Abkühlung auf 13 bis 1 Grad. Tagsüber gering bewölkt oder sonnig. Im Westen und Nordwesten dichtere Wolken und etwas Regen. 15 bis 24 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag wechselnd bewölkt mit Schauern, an der Nordsee auch Gewitter. 10 bis 16 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.