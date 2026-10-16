In der Nacht gering bewölkt oder klar, in der Mitte und im Süden gebietsweise Nebelbildung. Abkühlung auf 13 bis 1 Grad. Tagsüber gering bewölkt oder sonnig. Im Westen und Nordwesten dichtere Wolken und etwas Regen. 15 bis 24 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag wechselnd bewölkt mit Schauern, an der Nordsee auch Gewitter. 10 bis 16 Grad.
Am Samstag wechselnd bewölkt mit Schauern, an der Nordsee auch Gewitter. 10 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.