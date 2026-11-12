Wetter
Am Freitag wechselnd wolkig und vornehmlich im Norden Schauer oder kurze Graupelgewitter

Der Wetterbericht, die Lage: Von Nordwesten fließt Meereskaltluft ein. Am Wochenende setzt sich vorübergehend Zwischenhocheinfluss durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden und Süden Regen, in der Mitte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tag wechselnd wolkig und vornehmlich im Norden Schauer oder kurze Graupelgewitter. Temperaturen 3 bis 9 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden und Osten wechselnd bewölkt, an den Küsten Schauer. Im Westen und Süden nach Nebelauflösung heiter. 3 bis 9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.