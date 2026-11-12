Die Vorhersage:
Nachts im Norden und Süden Regen, in der Mitte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tag wechselnd wolkig und vornehmlich im Norden Schauer oder kurze Graupelgewitter. Temperaturen 3 bis 9 Grad.
Nachts im Norden und Süden Regen, in der Mitte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tag wechselnd wolkig und vornehmlich im Norden Schauer oder kurze Graupelgewitter. Temperaturen 3 bis 9 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden und Osten wechselnd bewölkt, an den Küsten Schauer. Im Westen und Süden nach Nebelauflösung heiter. 3 bis 9 Grad.
Am Samstag im Norden und Osten wechselnd bewölkt, an den Küsten Schauer. Im Westen und Süden nach Nebelauflösung heiter. 3 bis 9 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.