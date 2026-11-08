Wetter
Am Sonntag bewölkt oder trüb, örtlich Regen, im Süden und Osten Aufheiterungen

Das Wetter: Heute früh und am Vormittag stark bewölkt, oft trüb, im Osten teils dichter Nebel. Örtlich etwas Regen. Im Tagesverlauf vor allem im äußersten Süden und Südwesten sowie Richtung Oder und Neiße teils größere Aufheiterungen. Höchstwerte: 5 bis 13 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am morgigen Montag in Küstennähe stark bewölkt, aber kaum Regen. Im Süden regnerisch. Sonst auch teils sonnige Abschnitte möglich. 5 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Süden zeitweise Regen. Sonst teils wolkig, teils neblig-trüb und meist trocken, lediglich an den Küsten vereinzelt Schauer, bei ähnlichen Temperaturen wie in den Vortagen.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.