Am morgigen Montag in Küstennähe stark bewölkt, aber kaum Regen. Im Süden regnerisch. Sonst auch teils sonnige Abschnitte möglich. 5 bis 12 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Süden zeitweise Regen. Sonst teils wolkig, teils neblig-trüb und meist trocken, lediglich an den Küsten vereinzelt Schauer, bei ähnlichen Temperaturen wie in den Vortagen.
Am Dienstag im Süden zeitweise Regen. Sonst teils wolkig, teils neblig-trüb und meist trocken, lediglich an den Küsten vereinzelt Schauer, bei ähnlichen Temperaturen wie in den Vortagen.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.