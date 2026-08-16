Leichtathletik-EM

Amanal Petros beim Zieleinlauf in Birmingham. (Sven Hoppe / dpa )

Der 31-Jährige siegte nach einem Sololauf über rund 20 Kilometer vor Pietro Riva aus Italien und dem Israeli Gashau Ayale. Samuel Fitwi wurde als zweitbester deutscher Läufer Neunter. Richard Ringer, der vor vier Jahren in München noch Gold gewonnen hatte, belegte Platz zehn. In der Teamwertung landete Deutschland hinter Israel auf Rang zwei.

Bei den Frauen siegte die Finnin Alisa Vainio vor der Ungarin Lili Anna Vindics-Toth und Abbie Donnelly aus Großbritannien. Beste Deutsche war Laura Hottenrott als 16.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.