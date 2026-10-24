Konzernchef Jassy sagte in einem Podcast der Investmentfirma Andreessen Horowitz, für 2027 sei das Angebot nahezu ausverkauft und für 2028 sei bereits viel Rechen-Kapazität reserviert. Amazon habe Mühe, mit dem hohen Bedarf von Unternehmen und KI-Entwicklern Schritt zu halten. Der Konzern erwäge weitere Investitionen.
Cloud-Dienste stellen über das Internet etwa Speicher und Software für Unternehmen und Entwickler bereit. Der Amazon-Dienst AWS ist Weltmarktführer.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.