Cloud-Dienste
Amazon-Chef: Cloud-Kapazitäten wegen KI für 2027 und 2028 weitgehend ausgebucht

Wegen der starken Nachfrage nach IT-Infrastruktur für Künstliche Intelligenz sind die Cloud-Kapazitäten von Amazon für die nächsten Jahre weitgehend vergeben.

    Das Logo AWS, was für Amazon Web Services steht, leuchtet auf einem Messestand
    Amazon Web Service (AWS) (Imago / NurPhoto / Kabir Jhangiani)
    Konzernchef Jassy sagte in einem Podcast der Investmentfirma Andreessen Horowitz, für 2027 sei das Angebot nahezu ausverkauft und für 2028 sei bereits viel Rechen-Kapazität reserviert. Amazon habe Mühe, mit dem hohen Bedarf von Unternehmen und KI-Entwicklern Schritt zu halten. Der Konzern erwäge weitere Investitionen.
    Cloud-Dienste stellen über das Internet etwa Speicher und Software für Unternehmen und Entwickler bereit. Der Amazon-Dienst AWS ist Weltmarktführer.
    Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.