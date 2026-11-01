Bulgariens Präsidentin Jotowa (picture alliance / Anadolu / Hristo Vladev)

Die Wahl galt auch als richtungsweisend für den außenpolitischen Kurs Bulgariens - insbesondere mit Blick auf den Ukraine-Krieg und das Verhältnis zu Moskau. Jotowa gilt als russlandnahe Politikerin, Gjurow vertritt vor allem europäische Positionen. Der frühere Interimsregierungschef wurde vom liberal-konservativen Oppositionslager unterstützt.

Jotowa, eine ehemalige Journalistin und sozialistische Europaabgeordnete, hatte das Präsidentenamt erst im Januar vom damaligen Amtsinhaber und heutigen Regierungschef Radew übernommen. Dieser war zurückgetreten und hatte anschließend die Parlamentswahl gewonnen und das Amt des Ministerpräsidenten übernommen. Jotowa ist nun die erste Frau in der Geschichte des Landes, die durch eine Direktwahl Präsidentin wird.

Rund 6,5 Millionen Bulgarinnen und Bulgaren hatten wählen können. Der Zuspruch aber fiel nur gering aus: Die Wahlbeteiligung lag kurz vor Wahlschluss Meinungsforschern zufolge bei lediglich 29 Prozent. Damit war das Interesse an der Stichwahl aber zumindest größer als beim ersten Wahlgang vor einer Woche.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.