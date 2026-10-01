Krieg gegen Russland

Ukrainische Soldaten (Archivbild) (Ukrinform /dpa)

Netto habe die Ukraine rund 80 Quadratkilometer eigenes Territorium von russischen Truppen zurückerobert, berichtet die Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Daten der US-amerikanischen "Institute for the Study of War". Den größten Erfolg erzielten die ukrainischen Truppen demnach in der östlichen Region Donezk. Russland rückte dagegen vor allem in Saporischschja im Süden und Sumy im Norden weiter vor.

Die russische Armee griff auch am Donnerstag wieder die ukrainische Haupstadt Kiew aus der Luft an. Laut Bürgermeister Klitschko wurde eine wichtige Brücke über den Fluss Dnipro schwer beschädigt. Der Straßen- und U-Bahn-Verkehr darüber wurde eingestellt. Bei einem weiteren Drohnenangriff geriet ein Schulgebäude in Brand Laut den Behörden blieben alle Schüler und Lehrkräfte unverletzt. Auch in anderen Orten gab es russische Attacken.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.