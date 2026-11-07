Hass auf RB Leipzig

Es habe Momente gegeben, in denen er zu Hause gesessen habe und wirklich am Boden gewesen sei, berichtete der Stürmer im US-Podcast "The Late Run". Hintergrund war Werners Wechsel vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig im Jahr 2016. RB Leipzig ist unter traditionellen gegnerischen Fans extrem umstritten, weil es ein kommerziell geschaffenes Vereinskonstrukt ist. Eine Schwalbe im Spiel gegen Schalke machte ihn dann endgültig zur Zielscheibe. Danach seien sie jahrelang hinter ihm her gewesen, führte Werner aus. Egal, in welches Stadion er gekommen sei, überall sei er ausgebuht worden. Die gegnerischen Fans hätten Lieder über ihn gesungen und sich ständig irgendwelche Dinge ausgedacht. Das sei wirklich hart gewesen. In keiner Stadt habe er sich ungestört aufhalten können. 2020 wechselte Werner nach England zum FC Chelsea. Dort sei es ähnlich gewesen. Er habe ein paar Chancen vergeben und danach hätten sie es auf ihn abgesehen gehabt.
Werner gewann 2021 mit Chelsea die Champions League. Für Deutschland spielte er 57 Mal. Inzwischen steht der 30-Jährige in der nordamerikanischen Profiliga bei den San José Earthquakes unter Vertrag.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.