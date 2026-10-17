Jugendproteste

Der Gründer der indischen "Kakerlaken"-Bewegung, Abhijeet Dipke, bei einer Demonstration in Mumbai im Oktober 2026 (AFP / INDRANIL MUKHERJEE)

Abhijeet Dipke war am Freitag festgenommen worden, als er eine weitere Demonstration in Neu-Delhi anführen wollte. Die Behörden warfen ihm vor, die öffentliche Ordnung zu gefährden.

Die "Kakerlaken"-Bewegung protestiert seit Wochen gegen eine Überprüfung von Wählerverzeichnissen in Indien. Mehr als 130 Millionen Datensätze sollen bereits gelöscht worden sein, weil sie angeblich doppelt waren oder nicht wahlberechtigte Personen betrafen. Die "Kakerlaken"-Bewegung bezweifelt das. Sie befürchtet, dass vor allem Minderheiten um ihr Wahlrecht gebracht werden könnten.

Der Name der Bewegung geht zurück auf eine Äußerung des Obersten Richters Indiens. Er hatte junge Arbeitslose im Land als "Kakerlaken" bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.