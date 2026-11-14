Trauerfeier

Pontifikalrequiem und Staatsakt für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger in München. (Sven Hoppe / dpa POOL / dpa / Sven Hoppe)

Unter den Besuchern des Requiems befanden sich neben einer Vielzahl von Gästen aus Politik und Gesellschaft auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Kardinal Marx würdigte Aiwanger als außergewöhnliche Persönlichkeit, die ein - Zitat - "großes Leben" geführt habe. Im Anschluss an die Totenmesse findet auf Einladung von Ministerpräsident Söder ein Trauerstaatsakt statt.

Der Bundes- und Landesvorsitzende der Freien Wähler war vor zehn Tagen tot in seinem Hotelzimmer in Berlin aufgefunden worden. Er starb im Alter von 55 Jahren eines natürlichen Todes. Der Leichnam soll nach Angaben von Aiwangers Lebensgefährtin in seiner niederbayerischen Heimat beigesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.